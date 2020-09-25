Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что вопрос блокирования запрещенной на территории Украины российской соцсети «ВКонтакте» будет решен в ближайшее время с помощью международных партнеров.

Об этом он сказал на ZOOM-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности», передает УНИАН.

«У нас, согласно нашему законодательству о санкциях, «ВКонтакте» недолжно работать в нашей стране. К большому сожалению, на сегодняшний день это как раз тот разговор, который ведется о киберзащите тех или иных институтов от этого влияния. Мы сегодня занимаемся этим вопросом», - отметил Данилов.

По его словам, эта соцсеть очень часто меняет прокси-серверы и «мы не успеваем, условно говоря, их отслеживать».

«В Украине есть институты, которые за это несут прямую ответственность. Сейчас этот вопрос в работе, и мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших международных партнеров мы этот вопрос решим», - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, российская социальная сеть «ВКонтакте» на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться «без ограничений».

По данным СНБО обновленная работа прокси в мобильном приложении российской соцсети «ВКонтакте» имеет целью сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины.

В мае 2020 президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» на территории Украины.