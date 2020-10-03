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За прошедшие сутки, 2 октября, российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Среди украинских военных вследствие обстрелов никто не пострадал.

Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.

Сообщается, что боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем возле Авдеевки и столько же раз применяли стрелковое оружие возле Водяного.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных вследствие обстрелов оккупантов нет.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.

Кроме этого, с начала текущих суток, 3 октября, боевики неприцельными выстрелами провоцировали украинских военных у Марьинки. Там зафиксировали два выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия. Украинские военные огонь не раскрывали.

Напомним, боевики совершали обстрелы из гранатометов.
ForUm

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