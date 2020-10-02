За прошедшие сутки, 1 октября, российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности наших подразделений. Так, из автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета – неподалеку Орехово, говорится в сводке ООС.

В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Также в районе проведения операции выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, вчера военнослужащими Вооруженных сил и пожарными ГосЧС было ликвидировано пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Половинкино, Северодонецк, Золотое, Хутор Вольный, Попасная и Троицкое.

Кроме того, пожары локализованы вблизи Кряковки, Трехизбенки, Новоалександровки, Артема, Болотенное и Станицы Луганской. Продолжается локализация очагов возгораний вблизи Старобельска и Старого Айдара.

Из-за распространения огня была приостановлена ​​работа контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской. Возможность пересекать КПВВ будет восстановлена ​​после стабилизации ситуации.

С начала текущих суток, 2 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Оба факты зафиксированы вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.