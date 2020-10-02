Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон азербайджано-армянского конфликта.

Об этом в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной», - написал он.

Ранее народный депутат из фракции «Слуга народа» Людмила Марченко в эфире телеканала Украина 24 выразила уверенность, что Украина «не пройдет мимо» оказания военной помощи Азербайджану, если возникнет необходимость.