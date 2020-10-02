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Вечером 1 октября в одном из сел Каланчацкого района Херсонской области было обнаружено тело 26-летнего военнослужащего с телесными повреждениями, сообщает пресс-служба областной полиции.

По данным главка, предварительная причина смерти - механическая асфиксия. Окончательную же причину гибели должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Сотрудники Кланчацкого отделения полиции провели первоочередные следственные действия и выяснили, что в совершении преступления обоснованно подозревается 25-летний военнослужащий. Предварительно установлено, что между двумя мужчинами возник конфликт на почве неприязненных отношений, в результате чего 25-летний мужчина задушил коллегу.

Сейчас военнослужащий задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
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