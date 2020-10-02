Молдова будет хранить запас газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины, сообщил глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Уже начались первые поставки. По словам представителей «Молдовагаз», в течение октября-ноября планируется закачать около 100 млн куб. м газа», - написал он в Facebook.

«Вопрос создания запаса газа для Молдовы в Украине мы начали активно прорабатывать еще летом 2019, когда была неопределенность с продолжением транзита через Украину. Подобный запас гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа. Украина становится гарантом региональной энергетической безопасности!» - подчеркнул чиновник.