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Молдова будет хранить запас газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины, сообщил глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Уже начались первые поставки. По словам представителей «Молдовагаз», в течение октября-ноября планируется закачать около 100 млн куб. м газа», - написал он в Facebook.  

«Вопрос создания запаса газа для Молдовы в Украине мы начали активно прорабатывать еще летом 2019, когда была неопределенность с продолжением транзита через Украину. Подобный запас гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа. Украина становится гарантом региональной энергетической безопасности!» - подчеркнул чиновник.
ForUm

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