Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополя начато уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которые незаконно посещали оккупированный полуостров. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

По информации прокуратуры, артисты посетили оккупированный Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив 15 мая 2018.

«Противоправные действия указанных граждан Российской Федерации квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, досудебное расследование будет осуществляться СУ ГУ СБУ в АР Крым», - говорится в сообщении.

Уголовное производство начато по обращению председателя ОО «Евромайдан-Крым» Сергея Мокренюка. Противоправные действия указанных граждан Российской Федерации квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, досудебное расследование будет осуществляться СУ ГУ СБУ в АР Крым.

Голос Крыма обнародовал список артистов: Дмитрий Харатьян, Валерия, Николай Ким, Александр Маршал, Зара, Дима Билан, Денис Майданов, Александр Скляр, Кормухина, Лариса Долина, Алена Свиридова, Роман Пашков, Олег Газманов , Жасмин, Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Александр Буйнов, Пелагея, Стас Пьеха, Олег Шаумаров, Юлия Волкова, Наталья Майданова, Руслан Тагиев.

Эти лица нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства и 15 мая 2018 приняли участие в концерте, посвященном торжественному открытию транспортного перехода через Керченский пролив.