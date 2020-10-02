В сентябре экспорт составил 4,19 млрд долларов - это на 2,87% больше, чем в сентябре 2019 года, сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Экспорт вернулся на докризисный уровень. В общем третий квартал стал кварталом восстановления торговли – экспорт за три предыдущих месяца составил 12,14 млрд долларов, что на 13,66% больше, чем во втором квартале», - написал он в Facebook.

Напомним, за январь-август 2020 года товарооборот Украины составил 64,25 млрд долларов – это на 9,7% меньше, чем за восемь месяцев 2019 года (71,5 млрд долларов), заявили в Гостаможслужбе.

За этот период в Украину импортировали товаров на более 33,3 млрд долларов (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на 4,7 млрд долларов или на 12,4%).

Экспортировали из Украины на 30,9 млрд долларов (уменьшение экспорта составило 2,2 млрд долларов или 6,6%).