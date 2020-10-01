Энергетическое агентство Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию «Северного потока-2» на шельфе страны при соблюдении ряда условий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопроводов. Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Как отмечается, введение в эксплуатацию газопровода может быть осуществлено только тогда, когда хотя бы одна из линий трубопровода была испытана, верифицирована и выполнены все соответствующие условия, прописанные в разрешении на строительство и эксплуатацию.

Разрешение предоставляется в соответствии с разделом 2 исполнительного распоряжения номер 1520 от 15 декабря 2017 года об определенных трубопроводных сооружениях в датских территориальных водах и на континентальном шельфе Дании и в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. В соответствии с этим Дания обязана разрешить строительство и эксплуатацию транзитных трубопроводов.

Подчеркивается, что трубопровод на датском континентальном шельфе является частью большего проекта, который состоит из двух параллельных трубопроводов общей протяженностью 1230 км для транспортировки газа из России в Германию.

Газопровод начинается в России, проходит через финские, шведские, датские и немецкие морские районы и выходит на берег Германии.

Ранее Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG достроить газопровод «Северный поток-2» в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

Как сообщалось, в настоящее время работы по сооружению газопровода приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.