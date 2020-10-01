также в разделеМир
США не присоединятся к санкциям Канады и Британии против Беларуси 18
В мире коронавирусом болеют более 34 миллионов человек 11
Навальный считает, что Путин лично причастен к его отравлению 52
РФ предложила выступить посредником между Арменией и Азербайджаном 40
Twitter заблокировал официальный аккаунт правительства Венгрии 10
Большинство зрителей отдали победу Байдену на дебатах 20
Умер первый в мире человек, поборовший ВИЧ 17
На Лукашенко подали петицию в Международный уголовный суд 21
Мужу Тихановской продлили арест на два месяца 15
Трамп пообещал отчитаться о своих налогах 9
ЕСПЧ обязал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия 15
Байден назвал Трампа «щенком Путина» 19
Байден после «разоблачения» Трампа показал налоговые декларации 18
Первые дебаты Байдена и Трампа превратились в хаос 37
В США пройдут первые дебаты между Трампом и Байденом 24
Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко 15
В Беларуси TUT.BY на три месяца запретили работать как СМИ 11
Эксперты прогнозируют появление вакцины от COVID-19 не раньше зимы 15

Энергетическое агентство Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию «Северного потока-2» на шельфе страны при соблюдении ряда условий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопроводов. Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Как отмечается, введение в эксплуатацию газопровода может быть осуществлено только тогда, когда хотя бы одна из линий трубопровода была испытана, верифицирована и выполнены все соответствующие условия, прописанные в разрешении на строительство и эксплуатацию.

Разрешение предоставляется в соответствии с разделом 2 исполнительного распоряжения номер 1520 от 15 декабря 2017 года об определенных трубопроводных сооружениях в датских территориальных водах и на континентальном шельфе Дании и в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. В соответствии с этим Дания обязана разрешить строительство и эксплуатацию транзитных трубопроводов.

Подчеркивается, что трубопровод на датском континентальном шельфе является частью большего проекта, который состоит из двух параллельных трубопроводов общей протяженностью 1230 км для транспортировки газа из России в Германию.

Газопровод начинается в России, проходит через финские, шведские, датские и немецкие морские районы и выходит на берег Германии.

Ранее Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG достроить газопровод «Северный поток-2» в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

Как сообщалось, в настоящее время работы по сооружению газопровода приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
6640 грн.
7
Теги