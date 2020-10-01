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АО «Укрзализныця» рассчитало предварительные расходы компании за льготную перевозку студентов высших учебных заведений и учащихся профессиональных учебных заведений в 2021 году в размере 322 млн грн. Общество призывает предусмотреть эти расходы в бюджете следующего года, сообщила пресс-служба АО.

С соответствующими предложениями Укрзализныця обратилась в Верховную Раду Украины, к премьер-министру, Министерство образования и науки, Министерство финансов. Также руководство компании призывает предусмотреть в бюджете на следующий год средства и для возмещения задолженности МОН перед Укрзализныцей за прошлые периоды, которая составляет более 1 млрд грн.

АО «Укрзализныця» и МОН ежегодно заключают договоры о компенсации льготной перевозки студентов высших учебных заведений и учащихся профессиональных учебных заведений, но сумма компенсаций значительно меньше необходимой. В частности, государственным бюджетом в 2018-2019 годах МОН предполагалось лишь 36 млн грн средств на возмещение Укрзализныци, а услуг по льготной перевозке было предоставлено почти на 500 млн грн.

«На протяжении многих лет в бюджет закладывалась заведомо недостаточная сумма для компенсации льготной перевозки студентов, а в некоторые годы компенсация не закладывалась вообще. Такое положение дел относительно компенсации льготных перевозок может привести к снижению возможности национального оператора железнодорожного транспорта выполнять свои функции, в частности обновлять подвижной состав, назначать новые поезда и расширять географию маршрутов», - предупредили в Укрзализныце.
ForUm

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