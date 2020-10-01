Глава Национального агентства по предупреждению коррупции Александр Новиков считает, что президента можно привлекать к административной ответственности, но согласится, если Конституционный суд решит иначе. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Я профессиональный юрист и знаю, что вопрос такого уровня – это полномочия Конституционного суда. Я бы не составлял протокол, если бы не считал, что президент не может быть субъектом привлечения к ответственности. Поскольку я ему вручил этот протокол, то значит, конечно, позиция НАПК в том, что президент может быть субъектом ответственности. Вместе с тем, Конституционный Суд может поставить точку в этом вопросе ... И я вообще как руководитель антикоррупционного органа считаю, что если президент имеет иммунитет от уголовной ответственности, то это естественно, что имеет и от административной. Это гарантии его независимости», – подчеркнул он.

Новиков уточнил, что согласится с решением Конституционного суда, если тот решит, что иммунитет президента распространяется не только на уголовное, но и на административное преследование.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции в июле вручило Зеленскому два админпротокола об административном правонарушении за недекларирование изменений в имущественном состоянии и пообещало направить материалы в суд.

Одно из дел суд закрыл, сославшись на то, что президент обладает иммунитетом. Через неделю после этого Высший совет правосудия закрыл дело против судьи, которая не стала наказывать Зеленского.

Кроме того, в июне полиция составила админпротокол, в частности, в отношении президента, за нарушение карантина.

Но суд приостановил производство по этому делу и обратился в Верховный суд для толкования, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности.

Позже Верховный суд обратился с просьбой о таком толкование в Конституционный суд.