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Государственный бюджет Украины за январь-август 2020 года выполнен с дефицитом в размере 41,186 миллиарда гривен.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины.

В прошлом году, до начала коронакризиса, профицит госбюджета в январе-августе, по данным Госказначейства, составлял 2,385 миллиарда гривен.

Согласно сообщению, сводный бюджет Украины в январе-августе этого года выполнен с дефицитом 15,116 миллиарда гривен против 35,367 миллиарда гривен профицита за аналогичный период 2019 года.
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