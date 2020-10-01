Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что до конца года в стране ежедневно будут выявлять 7-9 тысяч новых больных коронавирусом. Об этом рассказал он в интервью Общественному.

«В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5000, и может составлять от 7-ми до 9-ти тысяч случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе», - пояснил Хабихт.

По его словам, так происходит во всех странах, ведь болезнь пока не искоренили.

«В Украине до сих пор наблюдается передача вируса в общинах. Мы не сузили передачу в кластерное распространения (через социальные связи: семья, класс в школе, работники одного отдела. - Ред.), к которому идет много стран. Из наших исследований мы знаем, что только каждое четвертое лицо регулярно моет руки. Также видим, что каждый третий не соблюдает физической дистанции, когда посещает различные мероприятия», - подчеркнул руководитель офиса ВОЗ в Украине.

На вопрос, как по его прогнозу, до конца года будет расти количество случаев заболевания, Хабихт ответил: «Трудно давать какую-то оценку. Но если в декабре мы начнем фиксировать более 9000 случаев в день, то я буду немного больше обеспокоен».

Напомним, по состоянию на 9:00 1 октября в Украине зафиксировано 4069 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.