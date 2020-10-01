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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в координации усилий с Китаем в борьбе с последствиями пандемии COVID-19.

Об этом он сказал в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По словам Зеленского, в этом году двусторонние контакты Украины и Китая были существенно ограничены пандемией коронавируса. В то же время наши страны эффективно взаимодействовали в борьбе с этим общим вызовом.

Он также выразил благодарность правительству Китая за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, содействие в авиаперевозках медицинских грузов, а также в возвращении наших граждан из Китая в Украину.

«Тысячи тест-систем, масок, защитных очков, перчаток и других средств индивидуальной защиты были направлены в больницы в начале пандемии в Украине весной. Это спасло не одного украинца. Особенно благодарны китайским компаниям, общественным объединением, народным правительствам провинций и обычным гражданам за предоставленную нашей стране крайне необходимую и своевременную помощь. Это проявление дружеской поддержки является особенно важным и ценным для нас в эти сложные времена», - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем усилий в борьбе с последствиями пандемии COVID-19.

Особенно важным является вопрос обеспечения украинцев качественной вакциной, - подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на 9:00 1 октября в Украине зафиксировано 4069 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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