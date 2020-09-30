Республика Молдова официально сообщила о временном ограничении движения транспортных средств в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное», сообщает пресс-служба ГПСУ.
Ограничение связано с проведением ремонтных работ дорожного покрытия автодороги «Одесса-Кишинев» (вблизи н.п. Паланка Республики Молдова).
Ремонтные работы будут проходить по 30.10.2020 включительно.
В течение этого периода не будет осуществляться пропуск грузовых транспортных средств общим весом более 3,5 тонны.
В ГПСУ просят водителей на время проведения дорожно-ремонтных работ воздержаться от пересечения государственной границы в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» и выбирать другие маршруты движения.
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