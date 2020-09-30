Народный депутат из фракции партии «Европейская солидарность» Яна Зинкевич получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на коронавирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат», - отметила она.

Зинкевич подчеркнула, что из симптомов у нее пока только сильная усталость.

«Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь, на этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)», - добавила депутат.