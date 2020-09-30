Доход от малой приватизации за 8 месяцев работы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) в 2020 году составил 1,662 миллиарда гривен, что в 6,8 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (244,3 миллиона гривен).

Об этом свидетельствуют данные, представленные во время пресс-конференции, посвященной годовому отчету работы Фонда госимущества, перелает УНИАН.

Отмечается, что за прошлый год в Украине было получено для приватизации 530 предприятий, тогда как за предыдущие 10 лет - 93.

«Каждый украинец является инвестором. До недавнего времени работа фонда была закрытой и непонятной. Сейчас изменена концепция и философия работы фонда», - сказала и.о. начальника регионального отделения Фонда госимущества Украины по городу Киеву Яна Матвеева.

Перспективы приватизации госимущества

По данным ФГИУ, Украина является страной, которая обладает одним из крупнейших фондов государственного имущества - это около 3 тысяч государственных предприятий. В Украине в государственной собственности до сих пор находятся непонятные объекты, такие как сауны или дома отдыха.

«Конечно, есть стратегические предприятия, которые не могут быть приватизированы, предприятия, которые принадлежат, например, Академии наук Украины и др. Однако большая часть объектов могут быть приватизированы. Это дает нам стимуляцию для развития экономики и борьбы с коррупцией», - сказала Матвеева.

Фонд госимущества создал специальный сайт privatization.gov.ua, который, по словам участников пресс-конференции, является своего рода онлайн-супермаркетом, в котором осуществить покупку могут и физические лица. Он содержит сведения обо всем имуществе, которое есть в продаже. Он отличается от сайта «Прозорро», так там указано только имущество, которое принадлежит ФГИУ.

«На сайте предоставлена максимальная информация об объектах. В том числе телефон балансодержателя и актуальные фотографии», - отметила начальник управления арендных отношений регионального отделения ФГИУ по городу Киеву Светлана Вдовиченко.

Ведущий эксперт и проектный менеджер ГП «Прозорро.Продажи» Владислав Урывский отметил, что экономический рост в определенной степени зависит от того, как государство распоряжается имуществом.

«Чтобы наиболее эффективно использовать это имущество - запущен «Прозорро.Продажи», который обеспечивает сдачу в аренду или продажу государственного имущества», - сказал Урывский.