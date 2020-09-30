Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

Законом дополнены виды государственной помощи семьям с детьми и определин порядок ее выплаты.

Согласно документу, «стоимость одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» по бюджетному финансированию составляет не менее 3 размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату ее выдачи, и не засчитывается в размере пособия».

Законом дополнена статья 5 частями третьей и четвертой следующего содержания:

«Выдача получателю одноразовой натуральной помощи проводится в учреждении здравоохранения (роддоме или родильном отделении, перинатальном центре, неонатальном центре и т.д.) независимо от формы собственности и подчинения, работником учреждения здравоохранения, уполномоченным на это администрацией соответствующего заведения.

В случае отсутствия в учреждении здравоохранения единовременной натуральной помощи «пакет малыша» ее выдача производится местным структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя на основании его личного письменного заявления».

Также законом уточнен перечень получателей помощи «пакет малыша» в случае отсутствия родителей. Такими получателями должны быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка и предоставлена ​​возможность получателям помощи по их желанию с 1 июля 2021 получать выплату денежной компенсации вместо натуральной формы такой помощи. Поручение о разработке соответствующего порядка предоставлено Кабинета Министров Украины.

Проект Закона зарегистрирован под №3006а.