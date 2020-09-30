Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обнародовал декларации об уплате налогов с почти миллионного прибыли за прошлый год – через день после скандальной публикации о налоговых махинациях Дональда Трампа.

Байден раскрыл свое состояние всего за несколько часов перед первыми телевизионными дебатами кандидатов в президенты, передает Укринформ.

Джо Байден и его жена сообщили о валовом доходе в 2019 году, который подпадает под налогообложение, на общую сумму $ 985,2 тыс. При этом, они уплатили налоги в целом на сумму $ 299,3 тыс., что составляет примерно 30% эффективной налоговой ставки.

Главными источниками прибыли Байден назвал Университет Пенсильвании, Общественный колледж в Северной Вирджинии, а также компании, занимающиеся организациями выступлений и публикациями.

В то же время, кандидат в вице-президенты США Камала Харрис также раскрыла налоговые декларации своей семьи. Вместе с мужем в 2019 году они получили прибыль на сумму $ 3095000 и задолжали налоги в размере 1185000, что составляет около 38% эффективной налоговой ставки. В то же время, пара сообщила о благотворительные пожертвования в течение года на сумму $ 35 390.

Напомним, в воскресенье американское издание The New York Times обнародовало взрывную публикацию, которая раскрывала резонансные детали из налоговых деклараций Дональда Трампа за последние 15 лет. В частности, было обнаружено, что в течение десяти лет Трамп не платил налогов с прибыли вообще в казну США.