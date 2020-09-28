Действующий президент США Дональд Трамп, как оказалось, не платил налогов на прибыль в течение десятка лет до того, как стал главой Белого дома.

Об этом сообщило в воскресенье американское влиятельное издание The New York Times, журналисты которого получили возможность ознакомиться с налоговыми декларациями Трампа, передает Укринформ.

«Дональд Трамп заплатил 750 долларов федерального налога на прибыль в год, когда победил на выборах президента. В первый год работы в Белом доме он заплатил еще 750 долларов. В течение десяти из последних 15-ти лет он не платил налогов на прибыль вообще», - отмечает издание.

Это удавалось Трампу главным образом потому, что он сообщал о потерях намного больше, чем о заработках.

Между тем сам президент США отверг эту информацию

«Это абсолютно фейковые новости», - заявил он журналистам в воскресенье.

Трамп отметил, что в конце концов обнародует свои налоговые декларации, однако сейчас не может этого сделать, так как их проверяет Служба внутренних доходов.

«Я платил много, и в том числе как заплатил много налогов на прибыль», - заявил нынешний глава Белого дома.

Напомним, Дональд Трамп еще с начала своей первой президентской кампании всячески уклонялся от требований обнародовать его налоговые декларации. В то же время в СМИ, а также в мемуарах людей, которые знали его в течение предыдущих лет, сообщалось о том, что бизнес Дональда Трампа сопровождался сомнительными заявлениями о банкротстве, а также подозрениями об уклонении от уплаты налогов.