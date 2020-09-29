На всемирном рынке труда сейчас наблюдается кризис через коронавирус. Его ощутила на себе вся Европа. Около 60 млн. работников пострадали: многие из них уволились или сменили сферу деятельности. За время жестких условий карантина в Украину вернулись почти 2 млн украинцев, которые работали за границей. Как сообщает Центр экономической стратегии Украины по данным соцопросов сейчас в стране около 4 млн безработных. И вряд ли ситуация изменится в лучшую сторону в ближайшее время. Поэтому работу за границей ищут не только бывшие заробитчане, но и те, которые потеряли работу в Украине во время карантинных ограничений. Хотя европейские предприятия и пострадали из-за затяжного карантина, но в Европе всем желающим предлагают вакансии, связанные с физической работой. Ждут украинцев в Польше, Словакии, Финляндии, Германии, Нидерландах, Британии. Сейчас в основном на полевые, строительные, сварочные работы, хотя Китай больше «покупает» научные таланты.

Многие люди при поиске работы обращаются в агентства по трудоустройству за рубежом, конечно, за это посредники берут свой процент комиссионных. Ищут также вакансии в интернете на специализированных рекламных площадках, но в 90 % случаев там размещены объявления тех же посредников. Некоторые из них даже маскируются под зарубежных работодателей, чтобы заработать, или зарубежные компании пользуются услугами таких агентств. На сайтах зарубежных агентств много устаревшей информации. Иногда те, кто ищет работу, оформляют туристическую визу и едут в зарубежную страну с целью самостоятельно найти работу. Но этот путь подвержен своим рискам: или работать неофициально, или возвращаться в страну для оформления рабочей визы. Но есть более надежный способ получить вакансию без особой траты денег, нервов и времени. Например, реальная работа в Германии без посредников предоставляется буквально за один час и от проверенных работодателей посредством размещения своей анкеты на сайте быстрого и удобного поиска.