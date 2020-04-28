также в разделеМир
Ученые: Коронавирус способен поражать мозг 8
Рекордная озоновая дыра над Арктикой исчезла 11
Пентагон официально обнародовал видео с НЛО 37
ВОЗ: Конец пандемии коронавируса еще не близок 26
Саудовская Аравия отменила смертную казнь для несовершеннолетних 12
Трамп о здоровье Ким Чен Ына: Скоро вы узнаете правду 40
Число больных COVID-19 в мире превысило 3 миллиона 19
В Кремле прокомментировали мозаику с Путиным в храме Минобороны РФ 64
Сеул: Лидер КНДР «жив и здоров» 37
Италия намерена возобновить работу промышленности с 4 мая 22
В Ухане выписали всех инфицированных COVID-19 26
В России уже больше 80 тысяч заразившихся коронавирусом 25
Полиция Берлина задержала более 100 протестующих против карантина 22
Глава минздрава Израиля ушел в отставку из-за коронавируса 21
За сутки в США умерли две тысячи человек 32
ВОЗ: Возможно повторное заражение коронавирусом 36
Губернатор Нью-Йорка сообщил, откуда попал COVID-19 в город 99
В России за сутки почти 6000 новых случаев коронавируса 30

В ООН оценили потенциальные социально-экономические последствия пандемии коронавируса.

В свою очередь Всемирный банк предупредил, что в этом году сложившаяся ситуация может привести к крайней нищете от 40 до 60 млн человек, причем Африка к югу от Сахары пострадает больше всего, за ней следует Южная Азия, а Международная организация труда ожидает, что эквивалент потерянных рабочих мест составит 195 млн. Мировая продовольственная программа прогнозирует, что 135 млн человек испытывают голод, еще 130 млн человек находятся на грани голода, передает УНИАН.

В ООН обеспечивают стратегию срочных социально-экономических мер реагирования, основанную на пяти важнейших элементах:

защита служб и систем здравоохранения;

социальная защита и основные услуги; защита рабочих мест и малых и средних предприятий, а также наиболее уязвимых производственных субъектов; макроэкономические меры и многостороннее сотрудничество;

социальная сплоченность и устойчивость сообщества.

ООН собрала $697 млн из $2 млрд, которые нужны для оказания гуманитарной помощи странам из-за пандемии коронавируса, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

План по сбору средств анонсировал 25 марта генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он сказал, что деньги пойдут беднейшим странам мира, пострадавшим из-за распространения вируса.

В ООН прогнозировали, что COVID-19, скорее всего, унесет жизни не менее 300 тыс. жителей африканского континента. Согласно исследованию Экономической комиссии ООН, только Африка нуждается в экстренном финансировании в размере $100 млрд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги