По прогнозам Министерства финансов, на конец 2020 года государственный долг Украины составит 68% ВВП. Об этом в интервью Радио Свобода сказал министр финансов Сергей Марченко.

По словам министра, сейчас госдолг составляет 85 млрд долл. На конец 2020 г. государственный долг будет равен 68% ВВП, а в следующем году Минфин хочет уменьшить его до 63,4% ВВП.

Марченко отметил, что этот год для Украины - кризисный, и был риск того, что долг несколько увеличится. Впрочем, постепенно Украина выходит из этого кризиса.

«Но в связи с тем, что в последние годы была достаточно умеренная и взвешенная долговая политика, госдолг снизился с 80% 2015 года до примерно меньше 60% в конце прошлого года», - отметил Марченко.