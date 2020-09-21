также в разделеЭкономика
Марченко прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% 31
В Украине обновлен рекорд запасов газа на зиму 53
Зеленский: С 1 января минимальная зарплата будет 6000 грн 26
Во втором квартале ВВП Украины упал на 11,4% 9
Крупные сети АЗС снизили цены на топливо 150
За неделю НБУ потратил на поддержку гривни $71 миллион 10
В Минфине заявили, что у МВФ нет категорических замечаний к бюджету-2021 16
Валовой внешний долг Украины вырос на $2,5 миллиарда 22
Кабмин снял ограничение зарплат для руководства госбанков 11
Онлайн займ в Милоан: насколько удобно? 46
УЗ назвала самые популярные направления по Украине 25
Рада продлила мораторий на взыскание жилья по валютной ипотеке 15
Кабмин хочет запретить импорт картофеля из РФ 93
Укрзализныця отрицает закупку «золотого» дизтоплива 10
Украина рассчитывает получить $2 млрд от РФ за транзит газа в этом году 16
35% коронавирусного фонда уже потратили 10
Торговый баланс Украины ушел в минус на $2,12 миллиарда 25
В 2021 году на выплаты по госдолгу планируют потратить 600 миллиардов 14

По прогнозам Министерства финансов, на конец 2020 года государственный долг Украины составит 68% ВВП. Об этом в интервью Радио Свобода сказал министр финансов Сергей Марченко.

По словам министра, сейчас госдолг составляет 85 млрд долл. На конец 2020 г. государственный долг будет равен 68% ВВП, а в следующем году Минфин хочет уменьшить его до 63,4% ВВП.

Марченко отметил, что этот год для Украины - кризисный, и был риск того, что долг несколько увеличится. Впрочем, постепенно Украина выходит из этого кризиса.

«Но в связи с тем, что в последние годы была достаточно умеренная и взвешенная долговая политика, госдолг снизился с 80% 2015 года до примерно меньше 60% в конце прошлого года», - отметил Марченко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги