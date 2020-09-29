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Франция готова стать посредником между белорусской оппозицией и Александром Лукашенко для урегулирования политического кризиса в Беларуси.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам после встречи с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, сообщает Укринформ со ссылкой на France 24.

«Как европейцы мы сделаем все возможное, чтобы помочь в посредничестве», - заявил Макрон.

В свою очередь Тихановская также отметила, что Макрон обещал содействие в урегулировании политического кризиса в Беларуси.

Ранее в интервью СМИ президент Франции заявил, что Лукашенко «должен уйти».

Президент Франции 28-30 сентября совершает официальный визит в Литву и Латвию.

 
ForUm

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