Франция готова стать посредником между белорусской оппозицией и Александром Лукашенко для урегулирования политического кризиса в Беларуси.
Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам после встречи с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, сообщает Укринформ со ссылкой на France 24.
«Как европейцы мы сделаем все возможное, чтобы помочь в посредничестве», - заявил Макрон.
В свою очередь Тихановская также отметила, что Макрон обещал содействие в урегулировании политического кризиса в Беларуси.
Ранее в интервью СМИ президент Франции заявил, что Лукашенко «должен уйти».
Президент Франции 28-30 сентября совершает официальный визит в Литву и Латвию.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время