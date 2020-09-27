Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Александр Лукашенко должен добровольно отказаться от власти в Беларуси и уйти.
Об этом он сказал в интервью изданию Le Journal du Dimanche.
«Очевидно, ему придется уйти», — отметил Макрон.
По его словам, то, что сейчас происходит в Беларуси, является кризисом авторитарной власти, «которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой».
Французский президент подчеркнул, что восхищается теми, кто выходит на протесты в Беларуси.
«Они знают о том, на какой риск идут, выходя каждую неделю, по выходным, на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую демократию в этой стране», — сказал Макрон.
Напомним, Зеленский отменил свой визит в Беларусь.
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