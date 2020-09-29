По состоянию на утро 29 сентября во всем мире подтвердились 33 млн 282 969 случаев заражения коронавирус. 1 млн 867 случаев оказались смертельными.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса университета Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

Больше всего случаев болезни зафиксировано в США – 7 млн 148 009. На втором месте Индия – 6 074 702, на третьем – Бразилия – 4 745 464; четвертое место – у России (1 154 299), пятое – у Колумбии (818 203). Украина занимает 25 место в мире по числу выявленных случаев – между Израилем и Канадой.

В то же время, 23 млн 066 203 пациента по всему миру смогли вылечиться от коронавируса.