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Британская корпорация общественного вещания BBC 26 сентября опубликовала карту Украины без оккупированного Крыма, но позже издание извинилось и убрало эту карту, сообщает Детектор медиа.

Карту Украины опубликовали в новости о катастрофе военного самолета Ан-26 в Харьковской области. Посольство Украины в Великобритании призвало ВВС исправить эту карту. «Трудно поверить своим глазам. Мы надеемся, что это была обычная ошибка, которую исправят в ближайшее время», - сообщалось в Twitter дипучреждения.

Впоследствии BBC убрало карту и дописало: «Исправление: более ранняя версия этой истории имела неправильную карту. Извиняемся за ошибку».

Напомним, в августе 2020 финская телерадиовещательная корпорация Yle показала в эфире карту, на которой Крым был отмечен как часть России. Впоследствии в посольстве Украины в Финляндии сообщили, что телеканал исправил карту.
ForUm

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