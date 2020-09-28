Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Киевсовета о признании противоправным частично решения №433/9512 от 30.07.2020 года «Об обязательном исполнения Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности». Об этом сообщила пресс-служба суда.

В частности, истец просит отменить п.1.2. указанного решения, которым рекомендовано исполнение гимна в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 6 ноября 2020 года.