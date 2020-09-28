также в разделеОбщество
28 сентября. Картина дня 11
Кабмине рассказали, сколько времени займет расшифровка «черных ящиков» Ан-26 12
Дело Шеремета: Суд оставил Антоненко под стражей 9
В Украину идут ливни и похолодание 24
BBC опубликовала карту Украины без Крыма, но позже извинилась 11
МВД призывает украинцев не выкупать авто у угонщиков 11
Украина получить от ЕС €6 миллионов на ядерную безопасность 7
Украинцам советуют воздержаться от посещения ряда регионов Азербайджана 32
СБУ отбила нападение вооруженной банды на столичного бизнесмена 26
Главного по борьбе с коррупцией в ГНС Закарпатья будут судить за взятку 20
На Ривненщине перекрыли канал сбыта янтаря в Турцию и изъяли 800 кг камня 8
Минобразования собирает команду юбилейной экспедиции в Антарктиду 7
Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Армению 13
Крушение Ан-26: Прощаться с погибшими будут завтра на Мемориале славы в Харькове 16
Французский телеканал показал оккупированный Крым частью РФ 16
Фигурант дела MH17 захотел выступить в суде 52
В Украине запретили использование самолетов Ан-26 58
Началась расшифровка «черных ящиков» разбившегося под Чугуевом Ан-26 38

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Киевсовета о признании противоправным частично решения №433/9512 от 30.07.2020 года «Об обязательном исполнения Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности». Об этом сообщила пресс-служба суда.

В частности, истец просит отменить п.1.2. указанного решения, которым рекомендовано исполнение гимна  в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 6 ноября 2020 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги