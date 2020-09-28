Один из четверых обвиняемых по делу о гибели малайзийского самолета (рейс MH17) на Донбассе Олег Пулатов готов выступить в суде и рассказать об участии в боевых действиях на востоке Украины, но его защита возражает против этого. Об этом в суде заявила одна из его адвокатов Сабине тен Дуссхатэ, сообщает Интерфакс.

В судебном комплексе Схипхол 28 сентября возобновился процесс по делу МН17.

Тен Дуссхатэ рассказала, что, несмотря на карантинные ограничения, адвокаты смогли съездить в Россию и впервые встретиться с клиентом.

«В результате мы получили много дополнительной информации... Наш клиент сказал нам, что он не был привлечен ни к тому, чтобы отдавать приказ транспортировать и охранять «Бук», ни к тому, чтобы стрелять в МН17. Он не был к этому причастен и не знает лично, как и почему был сбит МН17. Он не знает, что произошло на самом деле», - заявила Дуссхатэ.

По ее словам, Пулатов видел сбитый самолет. Он рассказал адвокатом, «как ужасно это было для него лично», добавила она.

При этом Пулатов признает, что участвовал в военных действиях на Украине.

«Пулатов хочет говорить по этим вопросам и хочет выступить перед этим судом, но мы против этого. Его фото было широко распространено, и для него будет небезопасно появиться здесь, также имея в виду, что на его арест есть международный запрос», - заявила тен Дуссхатэ.

По ее словам, защита обдумает, как можно организовать обращение Пулатова к суду.

Она добавила, что и защите, и самому суду, нужно больше времени, чтобы собрать больше информации в отношении возможной причастности Пулатова к трагедии. Она также настаивает на том, чтобы защите дали еще один месяц для того, чтобы направить окончательные запросы на дополнительное расследование.

«Нам нужно больше информации от нашего клиента, чтобы понять, какие дальнейшие запросы мы можем направить. Мы считаем, что с ним нужно говорить больше. Нам нужно больше знать о позиции нашего клиента. Мы сможем направить окончательные запросы о дополнительном расследовании через один месяц к судебному заседанию, которое назначено на 2 ноября. Мы считаем, что в результат следственных шагов, которые мы потому запросим, прольет больше света на этот предмет», - пояснила она.

После этого обвинение попросило 20 минут для подготовки ответа.

Как сообщалось, в марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс «Схипхол», который расположен в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

Интересы одного из подозреваемых – подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17, представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.