По состоянию на утро 28 сентября количество случаев болезни COVID-19 составляет 33 307 178 человек, 1 002 399 заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Наибольшее количество больных COVID-19 - у США (7294232). Количество умерших - 209238.
На втором месте Индия - 6041638 больных (94971 человек умер). На третьем месте Бразилия с 4718115 больными (141441 смерть от COVID-19), на четвертом РФ - 1151438 больных (20324 смерти).
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