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Президент Украины Владимир Зеленский не посетит с официальным визитом Беларусь в октябре 2020 года. Заявление посла Беларуси в Украине Игоря Сокола соответствует действительности.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

«Действительно, визит президента Украины в Беларусь, планировавшийся в октябре, был отменен», - отметила она.

Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

 
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