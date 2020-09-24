Президент Украины Владимир Зеленский не посетит с официальным визитом Беларусь в октябре 2020 года. Заявление посла Беларуси в Украине Игоря Сокола соответствует действительности.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
«Действительно, визит президента Украины в Беларусь, планировавшийся в октябре, был отменен», - отметила она.
Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.
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