За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы трижды нарушали перемирие. Трое украинских военных были ранены в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Как сообщает пресс-центр ООС, из станкового автоматического гранатомета боевики вели огонь вблизи Новолуганского.
Возле Верхнеторецкого зафиксированы вражеские обстрелы из стрелкового оружия.
Неподалеку Авдеевки боевики применяли стрелковое оружие и подствольный гранатомет.
Кроме того, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести. Их оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
С начала текущих суток вблизи Опытного террористы открывали огонь из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета.
Напомним, боевики дважды открывали огонь вблизи Авдеевки.
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