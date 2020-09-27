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За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы трижды нарушали перемирие. Трое украинских военных были ранены в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Как сообщает пресс-центр ООС, из станкового автоматического гранатомета боевики вели огонь вблизи Новолуганского.

Возле Верхнеторецкого зафиксированы вражеские обстрелы из стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки боевики применяли стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Кроме того, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести. Их оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

С начала текущих суток вблизи Опытного террористы открывали огонь из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета.

Напомним, боевики дважды открывали огонь вблизи Авдеевки.

 
ForUm

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