Министерством обороны будет выплачено по 1,57 миллиона гривен в качестве единоразового пособия членам погибших военнослужащих в катастрофе АН-26. Выплаты гарантированы законом о социальной защите военнослужащих и их семей.
Об этом на заседании Кабинета министров заявил заместитель министра обороны Игорь Старобинский.
«Принято решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ. Размер выплат составляет 1 миллион 576 тысяч гривен на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны», - сказал он.
Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет.
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