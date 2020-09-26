Идентификация тел погибших в крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области займет до трех недель. Тела погибших крайне изувечены.

Об этом заявил глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский.

«Тела находятся в крайне изувеченном состоянии. Фактически все они обгоревшие. На сегодняшний момент идентификацию ни одного тела осуществить не удалось», - сказал он.

Уруский подчеркнул, что экспертиза ДНК займет от двух до трех недель.

«Нужно будет осуществлять экспертизу ДНК, что потребует дополнительного времени. По словам экспертов, это займет от двух до трех недель. Только после этого можно будет говорить об осуществлении процедур по захоронению наших бойцов», - сообщил вице-премьер.

Вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет.