также в разделеОбщество
Загрязнение крупнейшей реки Крыма в тысячу раз превышает норму
Оккупанты хотят построить в Крыму опреснительную установку 13
В Украину идет похолодание и дожди 17
На Закарпатье хотят построить большой курорт под Олимпиаду 13
Краматорск отменил празднование Дня города 11
Пойманный на взятке прокурор ГПУ получил 2 года тюрьмы 11
КСУ просят разъяснить, можно ли штрафовать президента 15
Чубаров: Днепровская вода в Крыму нужна РФ для вытеснения крымских татар 24
Украинская компания за деньги госбюджета шпионит за Медведчуком в пользу США 17
МОН: Школы сами могут решать, когда начнутся каникулы 19
«Вице-мэра» Ялты уволили за высказывания о протестах в Беларуси 13
Личинки в сухпайках: Нацгвардия назначила расследование 20
Международный мошенник Вадим Кирничный грабит и шантажирует заробитчан 14
Украина обновила список стран «красной» и «зеленой» зон 26
Данилов: В Украине критически не хватает специалистов по киберзащите 10
Данилов обещает в ближайшее время заблокировать «ВКонтакте» 20
На Львовщине чиновники незаконно продавали земли Минобороны 8
Минздрав просит втрое увеличить тариф на лечение больных туберкулезом 14

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныця открывает продажу билетов на поезда в и из станций Славута-1, Чоп, Волочиск и Ларга.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

Купить билеты до указанных станций и обратно можно на поезда, которые будут следовать с 00:01 28 сентября 2020:

№ 43/44 Киев - Ивано-Франковск;

№ 46/45 Ужгород - Лисичанск;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 117/118 Киев – Черновцы;

№ 122/121 Николаев - Ривне;

№ 136/135 Черновцы - Одесса,

№ 601/602 Львов -Тячив.

Обращаем внимание пассажиров, что временно отменена посадка на станции Тернополь (разрешена только высадка пассажиров). Также в и из станции Тернополь не будут продаваться билеты на следующие поезда:

№ 12/11 Одесса - Львов;

№ 21/22 Харьков-Трускавец;

№ 41/42 Днипро-Трускавец;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 136/135 Снятин - Одесса – Черновцы;

№ 715/716 Киев - Львов.

В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1:00 после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме в пунктах продажи или онлайн в личном кабинете пользователя.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги