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Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран зеленой и красной зон по уровню распространения коронавируса.

В перечне указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.

В Украине этот показатель составляет 109,5 активных случаев на 100 тыс. населения.

В «красный» список по состоянию на 25 сентября входят 35 стран, среди которых Израиль, Испания, Черногория, Франция, Чешская Республика, Республика Молдова, Венгрия.

При этом относительно 15 стран нет данных об уровне заболеваемости.

В «зеленом» списке Беларусь, Румыния, Албания, Польша, Турция, Греция, Египет, Ирландия, Германия, Литва и др.
ForUm

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