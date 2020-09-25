В Краматорске отменили празднование Дня города в связи с эпидситуацией. Об этом сообщил мэр города Андрей Панков.

«Объективная реальность такова – Краматорск находится в желтой зоне эпидемической опасности. В связи с этим вынужденно принято непопулярное решение об отмене массовых мероприятий на День города, которого все ждали и к которому мы все готовились», - написал он в Facebook.

Панков призвал всех к пониманию – «переход в следующую зону эпидемической опасности повлечет за собой ряд серьезных ограничений в работе рынков, общественных пространств, заведений питания, ограничения в передвижении и т.д.»

Мэр также сообщил, что почувствовал недомогание, сдал тест на COVID, пошел на самоизоляцию и ждет результат. При этом он работает в режиме онлайн.