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В Национальной гвардии начато служебное расследование по факту информации о некачественных сухпайках, сообщает пресс-служба НГУ.

«По факту обнародованной в СМИ информации о возможном наличии некачественных повседневных наборов сухих продуктов у военнослужащих воинской части 3030 НГУ командующим Национальной гвардии Украины назначено служебное расследование», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования будет проверена организация порядка закупок продовольствия, его проверки при приеме от поставщиков, состояние хранения, учета, выдачи личному составу и полноты доведения установленных норм, а также его соответствие сопроводительным документам и стандартам качества, соблюдение указанных производителем сроков хранения.

Ранее сообщество Киев Оперативный опубликовало видео, где бойцы Национальной гвардии обнаружили в выданных им сухих пайках личинок.
ForUm

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