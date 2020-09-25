По состоянию на утро 25 сентября в мире зарегистрировали 32 413 887 случаев коронавируса, в частности 987 742 летальных исхода и 23 928 589 выздоровлений.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

За сегодня было зафиксировано уже 12 164 новых случая, из них 5 408 в Мексике, 2 467 в Индии и 1 881 в Бельгии. Из 586 новых смертей от болезни за новые сутки 490 пришлись на Мексику.

В настоящее время ситуация в странах-рекордсменках по числу зараженных следующая: в США — 7 185 471 случай (207 538 летальных исходов), в Индии — 5 818 570 (92 317 смертей), Бразилия — 4 659 909 (139 883 летальных исходов).