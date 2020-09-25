Россия пытается оправдать агрессию против Украины, в частности, Кремль не допускает международных правозащитных организаций в Крым и поставляет оружие на Донбасс. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время выступления на виртуальной встречи на полях 75-й Генассамблеи ООН, сообщает Радио Свобода.

«Россия пытается оправдать свою агрессию против Украины, искажая принципы R2P. Российская оккупационная власть отказывает международным правозащитным наблюдателям, в частности, Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым. Не прекращаются и незаконные поставки оружия и боеприпасов на Донбасс. Жизни населения на оккупированных территориях находится под постоянным риском», - отметила Джапарова.

МИД России пока не отреагировал на заявление первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Ранее вице-спикер российского парламента Крыма Владимир Бобков сказал, что на полуострове готовы принимать миссию ООН, но только после согласования данного визита с МИД России.