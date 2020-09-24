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МВД Беларуси отчиталось о жалобах «законопослушных жителей Минска», которые якобы недовольны действиями протестующих. Об этом, как сообщает «Европейская правда», говорится на сайте МВД Беларуси.

«На линию» 102 « стали активно звонить жители Минска, недовольные действиями участников несанкционированных массовых мероприятий. Только за последние сутки в столичную милицию обратились несколько сотен человек», - говорится в сообщении.

На сайте подчеркивается, что «простые законопослушные люди: рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и такси умоляют убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих, которые своими выходками не дают нормально жить».

При этом МВД приводит аудиозапись телефонного разговора с одним из таких «недовольных», во время которой человек прямо призвал применять против протестующих резиновые пули и даже боевые патроны, утверждая, что «автомат Калашникова никто не отменял».

«Пару выстрелов в башку - и все протрезвеют» - говорит мужчина.

Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

После этого в стране люди начали выходить на стихийные акции протеста. 

В ближайшее воскресенье в Беларуси состоится масштабный марш против власти, до этого в стране будет проходить забастовка. 
ForUm

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