Председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (ПиC) Ярослав Качиньский скорее всего войдет в состав польского правительства.

Об этом заявил вицеспикер Сейма Ришард Терлецкий, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на портал Onet.pl.

«Все указывает на то, что Ярослав Качиньский будет в правительстве», - сказал Терлецкий. Председатель ПиС займет должность вицепремьера и будет заниматься надзором над министром юстиции Збигневом Зебро.

«Это удобный, безопасный выход для нас в текущей ситуации. Я надеюсь, что министерство юстиции будет еще более эффективным», - добавил он.

Окончательное решение об изменениях в правительстве должно утвердить руководство ПиС, которое соберется с этой целью в четверг или пятницу.

Из неофициальной информации агентства PAP следует, что Ярослав Качиньский должен стать председателем нового комитета по безопасности. Под его руководством будут работать также Минобороны и МВД.

Кризис в правящей коалиции «Объединенные правые» возник после голосования законопроекта о правах животных, которой лично лоббировал лидер «ПиС» Ярослав Качиньский.

За этот законопроект не голосовали младшие партнеры «Пис»: партии «Солидарная Польша» и «Вместе». Также из партии были исключены 15 депутатов «ПиС», которые отказались голосовать за этот закон.