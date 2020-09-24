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Скончался украинский морской пехотинец Константин Оверко, которого 20 июня тяжело ранил вражеский снайпер.

Об этом сообщается на странице в Facebook 503 Отдельного батальона морской пехоты.

«Больше трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20.06.2020 его тяжело ранил мокшанский снайпер. Сегодня ночью 24.09.2020 Костя умер в больнице. Барсуки приносят соболезнования близким погибшего», - говорится в сообщении.
ForUm

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