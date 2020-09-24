Украинская сторона ожидает следующую встречу советников лидеров нормандской четверки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Братиславе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Зеленский отметил, что цель этих переговоров заключается не в том, чтобы просто провести очередную встречу, а в получении результата.

«У меня информация, что эта встреча готовится в ближайшее время ... Но после результативной встречи советников должна быть следующей встреча лидеров (стран нормандского формата. - Ред.)», - сказал президент Украины.

Напомним, 15 сентября в Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц нормандского формата согласились на встречу на высшем уровне, и она может произойти после еще одной встречи политических советников.