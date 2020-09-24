Вред для рынков труда от коронавируса оказался хуже, чем говорили прогнозы. В Международной организации труда (ILO) отметили, что восстановление в конце 2020 года значительно медленнее, чем ожидалось, сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg,

В ILO подсчитали, что потеря трудовых часов в этом году оказалась очень большой. Во втором квартале они сократились на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это составляет почти 500 миллионов рабочих мест. Хотя в июне эксперты ожидали, что пандемия приведет к потере 400 миллионов.

В организации также подсчитали, что убытки трудоспособного населения в мире до этого времени составили 3,5 триллиона долларов. Это с учетом всех правительственных выплат в рамках программ поддержки. Эксперты ожидают, что во втором полугодии 2020-го ситуация улучшится. Но в четвертом квартале потеря рабочих мест все равно будет составлять 245 миллионов. Хотя ранее ожидалось, что показатель не превысит 140 миллионов.