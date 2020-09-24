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За прошедшие сутки, 23 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, на Приазовье задокументированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеские БПЛА типа «Квадрокоптер» и «Фантом-4» были подавлено.

Провозглашенный режим прекращения огня враг нарушил вблизи Попасной, осуществив два выстрела в сторону наших позиций из автоматического станкового гранатомета. Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

К сожалению, недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

В районе населенного пункта Новозвановка военнослужащими Вооруженных сил ликвидирован очаги возгорания сухой травы. Благодаря умелым и своевременным действиям украинских защитников, распространения пожара удалось избежать.

С начала текущих суток, 24 сентября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано. Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины находятся наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований РФ.
ForUm

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