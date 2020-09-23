Немецкое правительство не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.
Об этом в среду, 23 сентября, после его инаугурации в Минске заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает «Европейская правда».
Церемония инаугурации не дает ему легитимности, отметил представитель немецкого правительства.
«То, что эта церемония была подготовлена тайно и проведена при закрытых дверях, очень важно», - подчеркнул Зайберт.
Он повторил, что президентские выборы в Беларуси, которые состоялись 9 августа, не были ни свободными, ни демократическими. Кроме того, насилие со стороны силовых структур против мирных демонстрантов должно быть немедленно прекращено, политические заключенные освобождены и должен начаться национальный диалог с оппозицией.
Зайберт также выразил сожаление от имени федерального правительства, что министры иностранных дел ЕС не договорились о санкциях против белорусских властей. «Это и будет оставаться нашей целью - немедленно ввести такие ограничительные меры», - заявил он.
Напомним, сегодня, 23 сентября, Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.
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