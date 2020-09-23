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Президент Владимир Зеленский прогнозирует до конца года «ощутимое и устойчивое» восстановление экономики Украины. Об этом он сказал в интервью словацкому изданию Hospodаrske noviny, передает УНИАН.

«Во втором квартале мы имели спад экономики - как и все другие страны. У нас было минус 11,4% ВВП. Это время самых жестких карантинных ограничений», - заявил Зеленский.

Однако, по его словам, уже к концу года экономическое восстановление станет «ощутимым и устойчивым». «Уже второй месяц подряд фиксируем рост экспорта, что очень хороший признак. Растут международные резервы нашего Национального банка», - добавил глава государства.

Зеленский отметил, что Украина, как и другие страны, сосредоточились на помощи пострадавшим от пандемии: разработали программу дешевого кредитования для бизнеса, финансовой компенсации тем, кто потерял работу, активизировали помощь с поиском работы зарегистрированным в центрах занятости и другие программы.

«Важно, чтобы вакцину изобрели как можно быстрее и чтобы мы, работая вместе и помогая друг другу, разрабатывали общеевропейские ответы на негативные последствия пандемии», - подчеркнул он.


 
ForUm

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