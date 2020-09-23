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Лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская отреагировала на тайную инаугурацию Александра Лукашенко, назвав ее фарсом.

Об этом говорится в новом обращении политика 23 сентября, сообщает УНИАН.

Она заявила, что срок президентства Лукашенко истек, а «новый мандат ему народ не выдал».

«Эта так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это означает, что его приказы силовым структурам больше не легитимны», – подчеркнула оппозиционерка.

Тихановская напомнила, что является единственным лидером, которого избрал белорусский народ.

«И наша задача сегодня – вместе построить новую Беларусь», – сказала она.

Также политик добавила, что страны Европы поддерживают стремление белорусов остановить насилие, арест политзаключенных и провести честные и прозрачные выборы.

Напомним, сегодня, 23 сентября, Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.
ForUm

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