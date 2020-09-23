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Червонозаводской районный суд Харькова освободил от наказания предпринимателя Владимира Литвина - фигуранта дела "рюкзаков Авакова". Он является другом и бизнес-партнером сына министра внутренних дел Александра Авакова.

Об этом свидетельствует решение суда от 17 сентября, передает РБК-Украина.

Согласно документу, Литвина освободили от наказания, поскольку истек его двухлетний испытательный срок. За это время Литвин не совершил новое преступление, то есть не нарушил условия испытательного срока.

Согласно Уголовному кодексу, теперь судимость Литвина считается погашенной.

Гособвинитель по делу поддержал освобождение его от наказания.

Как сообщал ForUm, в июле 2015 года Генпрокуратура начала уголовное производство по делу о закупке рюкзаков для нужд АТО. Согласно данным журналиста Романа Бочкалы, МВД закупило рюкзаки по 3 тыс. грн за штуку на общую сумму 14,5 млн грн. Через некоторое время на YouTube появилось видео разговора лиц, похожих на Сергея Чеботаря и Александра Авакова с еще одним человеком, на котором они договариваются о поставках рюкзаков еще до проведения тендера.

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

12 июля 2018 прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Василий Кричун закрыл дело и сразу после этого ушел в отпуск.

НАБУ обжаловало закрытие дела.

Литвин заключил соглашение с прокурором и ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.
ForUm

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